Jogador revelado pelo Londrina EC é convocado para a seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite de domingo (5) a convocação do lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, para os amistosos da seleção brasileira diante de Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14 deste mês. Ele entra na vaga de Wesley, da Roma, cortado após se lesionar no último fim de semana pelo Campeonato Italiano. O chamado representa um marco na carreira do jogador de 29 anos, que soma mais de cem partidas com a camisa cruzmaltina. Mas o que muitos desconhecem é que Paulo Henrique começou a trilhar seu caminho no futebol justamente no Londrina Esporte Clube.





Natural de Sete Barras, no interior de São Paulo, cidade a quase 500 km de Londrina, Paulo chegou ao Tubarão em 2014, aos 17 anos, ainda como volante. Defendeu as equipes sub-19 e sub-20, chamando a atenção do técnico Cláudio Tencati, então comandante do time principal. Apesar do bom desempenho, não conseguiu espaço imediato no elenco profissional.

Em 2016, foi relacionado pela primeira vez para um jogo oficial do Londrina, contra o Rio Branco, pelo Campeonato Paranaense, mas não saiu do banco. Com poucas oportunidades, acabou emprestado: primeiro ao Iraty, em 2016, depois ao Operário, em 2017. No início de 2018 deixou definitivamente o clube.





Foi fora do Londrina que Paulo Henrique se firmou no futebol. Passou por União Beltrão, Metropolitano-SC e Atlético Tubarão-SC, até alcançar destaque no Paraná Clube, em 2020, onde disputou mais de 40 jogos. O desempenho abriu portas no Juventude, onde atuou por duas temporadas e chamou atenção do Atlético-MG, que o contratou em 2023. A passagem pelo Galo foi curta e, ainda no mesmo ano, acertou com o Vasco. No clube carioca, consolidou-se como titular e peça importante, o que agora lhe rendeu a primeira chance na seleção brasileira.

Paulo Henrique será o último a se apresentar ao técnico Carlo Ancelotti, na quarta-feira (8), por também ter sido o último convocado. Outro chamado após a lista inicial foi o goleiro John, do Nottingham Forest, que substitui Ederson, do Fenerbahçe. O titular da posição, Alisson, do Liverpool, está fora devido a uma lesão muscular.





A preparação já começou na Coreia. Nesta segunda-feira (6), os primeiros jogadores a chegar foram a campo no estádio de Goyang para um treino leve de cerca de 40 minutos. Participaram da atividade o goleiro Bento, os zagueiros Éder Militão e Fabrício Bruno, os laterais Carlos Augusto e Douglas Santos, o volante Casemiro e os atacantes Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rodrygo e Luiz Henrique.





Mais tarde, outros seis atletas se juntaram ao grupo e já estão à disposição para o trabalho desta terça-feira (7): o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Gabriel Magalhães, o meia Lucas Paquetá e os atacantes Richarlison, Estêvão e Gabriel Martinelli.

Com a chegada dos últimos convocados ao longo da semana, Ancelotti terá o grupo completo para iniciar os testes antes do confronto de sexta (10), contra a Coreia do Sul, em Seul.



