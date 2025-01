Jogadores do Londrina EC se cobram depois de erros contra o Maringá

Os atletas do Londrina admitiram que os erros da equipe na derrota por 3 a 2 para o Maringá foram elevados e não vinham ocorrendo nos jogos anteriores. Titular no meio-campo do LEC, o volante Lucas Marques disse que o time teve meios para controlar o confronto e não conseguiu.





O time da Cidade Canção abriu o placar com Rodrigo Santos ainda no primeiro tempo, mas o Tubarão virou com Iago Teles, de pênalti, no fim do primeiro tempo e depois o mesmo camisa 11 aproveitou assistência de Pablo para fazer o segundo. Já na reta final da partida, Vitinho e Moraes colocaram o Maringá à frente mais uma vez.

“Eles acharam o gol de fora da área. O Luiz (Daniel) tinha feito uma grande defesa antes. Tivemos como controlar, tínhamos que saber controlar o jogo um pouco mais. Temos que aprender com os erros”, destacou o camisa 5 da equipe alviceleste.





“É difícil de falar sobre experiência ou não, temos um time muito jovem, é normal que aconteçam os erros. Os meninos que entraram vão aprender, assim como a gente aprende todos os jogos. Não vamos transferir responsabilidade, é de todos. Quarta-feira temos que dar uma resposta.”





