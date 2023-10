Jogadores e torcedores reclamam da situação do gramado do Estádio do Café

Para quem acompanhou Londrina x Avaí, no domingo (15), o gramado do Estádio do Café chamou atenção, com manchas amarelas em quase toda a extensão do campo.





Após a partida, o goleiro Lucas Frigeri, que falhou no gol sofrido pelo Tubarão, disse que a bola quicou na sua frente.

Publicidade

Publicidade





“Se vocês entrarem ali na área, vão ver a situação”, afirmou em entrevista à Rádio Clube FM. E a reclamação entre os jogadores têm sido constantes.





Durante a coletiva de imprensa, o técnico Roberto Fonseca não mediu palavras ao se referir ao campo do Café.

Publicidade





“O gramado realmente é horrível, feio para quem estava assistindo. Mas vou colocar que para todo mundo estava da mesma maneira”.





Procurado pela reportagem, o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, explicou que a empresa responsável está fazendo um tratamento de pragas e que a tendência é de melhora.

Publicidade





“Estou fazendo o que eu posso para manter e deixar em condições”, diz, pontuando que as pragas são um problema grave e “estamos em processo de recuperação”.





Em relação ao trabalho da empresa contratada, o presidente diz que “estão sempre atendendo nossos pedidos e cobranças”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: