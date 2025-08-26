Jogando em casa, Londrina EC repete campanha de 2024

O Londrina trocou o estádio do Café pelo Vitorino Gonçalves Dias (VGD), viu sua média de público crescer de forma significativa, hoje entre as melhores da Série C, mas o rendimento como mandante permaneceu idêntico ao da primeira fase do ano passado.





Em 2024, sob os comandos de Emerson Ávila e depois de Claudinei Oliveira, o time disputou dez jogos no Café, com quatro vitórias, cinco empates e uma derrota, somando 56,7% de aproveitamento. Em 2025, o roteiro se repete. A campanha, iniciada por Claudinei e agora conduzida por Roger Silva, registra exatamente os mesmos números: quatro vitórias, cinco empates e uma derrota, também com 56,7% de aproveitamento.

A diferença está no palco. Enquanto no ano passado todos os jogos foram realizados no Café, nesta temporada nove partidas ocorreram no VGD e apenas uma no estádio da zona norte, contra o Náutico, quando o time perdeu por 2 a 0. Se considerada apenas a campanha no VGD, o rendimento sobe levemente para 63%, ainda muito próximo ao desempenho de 2024, quando o Tubarão não conseguiu transformar sua casa em um ambiente realmente hostil aos adversários.





Os números ilustram bem essa semelhança. Em dez jogos como mandante em 2025, o Londrina marcou 15 gols e sofreu 10. Na temporada anterior, no mesmo número de partidas no Café, foram 16 gols a favor e 13 contra.

Na temporada passada, o Londrina encerrou a primeira fase com 29 pontos, na sétima colocação, e só assegurou a vaga no quadrangular na última rodada, ao vencer o Náutico por 3 a 2, no Café. Neste ano, o cenário é diferente, ainda que a pontuação seja semelhante. Com 30 pontos, o Tubarão ocupa a quarta posição e chega à rodada final em situação confortável, já classificado. Se vencer a Ponte Preta, em Campinas, garantirá lugar entre os quatro primeiros, o que assegura a vantagem de disputar em casa a reta decisiva do quadrangular do acesso.





