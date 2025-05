Jogo do Paraná pode ser anulado após técnico fazer seis substituições

Um dos fatos mais comentados da semana no futebol paranaense foi o erro generalizado cometido pelo técnico Tcheco e pela equipe de arbitragem da partida entre Paraná e Cascavel, na Vila Capanema, na última quarta-feira (29).





Aos 29 minutos do segundo tempo, o técnico preparou duas alterações no Paraná Clube e colocou Joesley e João Lucas nas vagas de Leandro Pereira e Kevin.

O problema é que o time de Curitiba já havia trocado quatro atletas, o que somou seis substituições. Somente cinco são permitidas pela Fifa.





A falha pode gerar um problema no calendário do Campeonato Paranaense, já que segundo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no artigo 259, "a partida (...) poderá ser anulada se ocorrer, comprovadamente, erro de direito relevante o suficiente para alterar seu resultado". As seis substituições são consideradas um erro de direito.

Após a partida, o executivo de futebol do Cascavel, Matheus Millet, admitiu revolta com o caso.





“A gente não pode, no futebol de hoje, admitir certas situações, essas seis substituições. O Cascavel vai atrás das medidas cabíveis”, destacou ele, que relatou conversa com o árbitro André Ricardo Martins. "Já falei com o árbitro, espero que ele reveja todas as posições que ele toma dentro do campo. Caiu na pressão do time da casa e foi feito isso.”





