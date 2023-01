"Jogo é decisivo para a minha permanência", admite técnico do LEC

Ainda sem vencer no Campeonato Paranaense após três rodadas, o Londrina quer usar o confronto contra o Operário na quinta-feira (26), no estádio do Café, para virar a página e começar uma nova trajetória na competição.





O duelo é encarado como decisivo e fundamental por todos no clube e até o técnico Edinho reconhece que uma nova derrota pode significar o fim do seu curto ciclo no Alviceleste.



Com a rivalidade aflorada nos últimos anos, Tubarão e Fantasma se enfrentam em momentos distintos. Enquanto o LEC tem apenas um ponto, o time de Ponta Grossa, rebaixado para a série C no ano passado, divide a liderança do Estadual com Coritiba e Athletico, com nove pontos.





"É um jogo decisivo para a equipe e decisivo para a minha permanência também no clube. Não faço mistério, não é a minha vontade até porque nunca desisti de nada na minha vida e a minha história é de superação. Mas é uma realidade e entendo a dinâmica da indústria", frisou Edinho.

"Mas isso não muda o que temos que fazer: trabalhar e vencer o jogo. Este é o foco, o objetivo para entrar em campo na quinta-feira reconquistar a nossa vida e a retomada na competição".





Se não bastasse a campanha ruim, Edinho acumula problemas para definir a equipe e vai escalar a quarta formação diferente em quatro jogos.

Os dois mais novos desfalques são Clayton e Garraty. E as ausências serão por longo tempo.





O atacante sofreu ruptura do tendão de aquiles, enquanto o meia teve ruptura do ligamento do joelho. Os dois vão passar por cirurgia na próxima semana e só voltam aos gramados no segundo semestre.





