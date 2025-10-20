Pesquisar

Reacendeu vínculo

Jogos no VGD fazem Londrina EC aumentar em 76% o número de torcedores

Matheus Camargo - Redação Folha
20 out 2025 às 18:02

Foto: João Siqueira/S12 Studios
A principal novidade do Londrina em 2025 foi o retorno do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) como palco dos jogos após nove anos de ausência. O espaço, que estava fora do calendário por falta de estrutura e desinteresse da antiga gestão, voltou a receber o time e sua torcida nesta temporada após uma reforma de cerca de R$ 10,5 milhões realizada pela Squadra Sports, SAF do Londrina Esporte Clube.


Dos 14 jogos do LEC como mandante na Série C, apenas um não foi disputado no VGD, o confronto com o Náutico, transferido para o estádio do Café para reparos no gramado. A volta ao estádio central de Londrina reacendeu o vínculo entre clube e torcedor. No total, 75.405 pessoas passaram pelos portões do VGD nos 13 jogos realizados no local, uma média de 5.800 torcedores por partida.


O maior público foi registrado justamente na ida da final, contra a Ponte Preta, no último sábado (18), com 8.003 torcedores, o único jogo a ultrapassar a marca de 8 mil, próximo da capacidade máxima liberada de 8.017 pessoas. Houve ainda dois jogos acima de 7 mil, quatro acima de 6 mil, três na faixa dos 5 mil, um acima de 4 mil e dois na casa dos 3 mil torcedores.

Comparativo com o estádio do Café

Em 2024, levantamento da FOLHA mostrou que o Londrina levou 42.665 torcedores ao estádio do Café durante os 13 jogos como mandante na Série C, com média de 3.282 torcedores por jogo. O maior público da temporada passada foi na abertura do quadrangular final, na derrota por 3 a 2 para o Athletic-MG, com 10.515 torcedores presentes.

Mesmo com capacidade bem menor, o VGD recebeu 32.740 torcedores a mais que o Café em 2024, o que representa um crescimento de 76,7% no público total. A média por partida também cresceu na mesma proporção: 2.518 torcedores a mais por jogo.


O aumento expressivo reflete a reaproximação da torcida com o clube, o bom desempenho em campo e o caráter simbólico da volta ao estádio histórico, situado na área central da cidade.

Em campo: invencibilidade com gosto agridoce


Se fora das quatro linhas o retorno ao VGD foi um sucesso, dentro delas o sentimento é dividido. O Londrina terminou invicto em casa, mas com nove empates em 13 jogos, sendo sete por 1 a 1. Foram quatro vitórias, além das igualdades, com 17 gols marcados e dez sofridos, um aproveitamento de 54% dos pontos.

Curiosamente, esse desempenho é idêntico ao obtido no estádio do Café em 2024, quando o Tubarão também somou 54% dos pontos, mas com resultados mais variados: cinco vitórias, seis empates e duas derrotas. Naquele ano, o time marcou 23 gols e sofreu 20, o dobro dos gols levados em 2025.

Públicos do Londrina no VGD em 2025 (do maior ao menor)


Londrina 0x0 Ponte Preta – 8.003 torcedores

Londrina 1x1 São Bernardo – 7.885

Londrina 1x1 Maringá – 7.607

Londrina 3x1 Ypiranga – 6.399

Londrina 1x1 Caxias – 6.359

Londrina 0x0 Floresta – 6.132

Londrina 1x1 Anápolis – 6.034

Londrina 1x1 Guarani – 5.677

Londrina 1x1 ABC – 5.302

Londrina 1x1 Tombense – 5.089

Londrina 3x1 CSA – 4.018

Londrina 2x1 Figueirense – 3.660

Londrina 2x0 Itabaiana – 3.240

Total: 75.405 torcedores

Média: 5.800 torcedores por jogo


Esporte futebol londrina esporte clube LEC torcedores público Estádio VGD Londrina
