João Victor fatura bronze no arremesso de peso F37

O brasileiro João Victor faturou o bronze no arremesso de peso nas Paralimpíadas de Tóquio da classe F37 (para atletas andantes com paralisia cerebral) após arremessar 14.45 metros. O ouro ficou com russo Albert Khinchagov que fez 15.78m e a prata ficou com Ahmed Ben Moslah, da Tunísia, que arremessou 14.50m.



Ele começou no atletismo paralímpico aos 16 anos, depois de fazer uma cirurgia para retirar um coágulo, que gerou convulsões que resultaram na paralisia cerebral. Antes disso, ele tinha iniciado no atletismo aos 15 anos, e continuou sua carreira como atleta paralímpico. Hoje, João Victor entra na história ao conquistar a medalha de bronze no Japão.

O atleta acumula grandes conquistas na carreira como o ouro no disco e o bronze no arremesso de peso no Mundial de Dubai em 2019. No Parapan de Lima, ele faturou a prata no lançamento de disco e no lançamento de peso.