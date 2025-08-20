Jovem de Londrina conquista ouro com a Seleção de Handebol no Pan Júnior

A atleta do time feminino adulto do Londrina Handebol Ryanne Gama conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior, defendendo a Seleção Brasileira. A vitória veio na última sexta-feira (15), em triunfo por 22 a 19 sobre a Argentina. O torneio acontece em Assunção, no Paraguai, desde o dia 9, e segue até este sábado (23) com as demais modalidades.





Na competição, a Seleção Brasileira foi campeã de forma invicta. A equipe, formada por atletas de até 23 anos, conquistou o primeiro título da categoria na história da competição. Na fase de grupos, o Brasil venceu o México (43 a 15), Cuba (39 a 12) e a própria Argentina (21 a 18). Na semifinal, superou o Uruguai com tranquilidade (27 a 8) e, na decisão, voltou a encontrar as argentinas, confirmando o ouro.





Por meio de suas redes sociais, Ryanne Gama descreveu a conquista como a realização de um sonho. “Conquistar o título Pan-Americano é um sonho que só foi possível porque não caminhei sozinha. Quero agradecer imensamente à comissão técnica, que acreditou no nosso potencial e nos guiou com dedicação em cada treino e em cada detalhe”, disse.

A camisa 21 da Seleção Brasileira também destacou a força coletiva do grupo para alcançar o lugar mais alto do pódio. “Às minhas companheiras de time, minha gratidão e admiração. Lutamos juntas, acreditamos juntas e vencemos juntas. Esse título não é de uma pessoa, é de todas nós. É a soma de cada esforço, cada sacrifício, cada gota de suor e, acima de tudo, da nossa união”, relatou.





Defendendo o Londrina Handebol, a atleta já disputou o Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil. Para este ano, ainda estão previstas participações nos Jogos Abertos do Paraná e na fase final do Brasileiro. Além de vestir a camisa londrinense, Gama também defende o Handebol Maringá, graças a uma parceria que amplia as oportunidades de competição.

De acordo com o treinador do Londrina Handebol, Vinicius Garcia, essa integração é essencial para o desenvolvimento das atletas. “São jogadoras jovens e de alta capacidade de evolução, que com essa parceria conseguem estar sempre competindo. Quando Londrina participa de um torneio que Maringá não disputa, elas jogam conosco, e vice-versa. Assim, ninguém fica sem calendário competitivo”, explicou.





Para o treinador, o empenho defensivo da atleta é seu grande diferencial. “Quando pisa na quadra, se dedica ao máximo e deixa tudo de si. No handebol não existe a função tática de zagueira, mas brincamos que ela é a nossa pelo seu vigor físico. É muito forte, não tem medo do contato e se mostra em todos os jogos como uma verdadeira destruidora de jogadas”, afirmou.

