Justiça Desportiva rejeita pedido do Guarani e Série C não será paralisada

Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta sexta-feira (5) o pedido do Guarani para a impugnação da partida contra o Anápolis, válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Se o pedido fosse aceito, o torneio seria paralisado para que o jogo fosse disputado novamente.

Com a decisão, o torneio segue seu curso normal e o CSA, que entrou no processo como parte interessada por conta do rebaixamento, está oficialmente confirmado na Série D de 2026.

O caso ganhou repercussão porque, durante alguns segundos da partida, o Anápolis ficou com 12 jogadores em campo. No entanto, para todos os auditores, o episódio não foi suficiente para justificar a anulação do confronto, que terminou com vitória do clube goiano por 2 a 0. A única divergência entre os votantes foi sobre se houve erro de fato ou erro de direito, o que não mudou o curso do processo e o resultado final do julgamento.





Com a manutenção do resultado, não haverá alterações na tabela e o quadrangular decisivo da Série C terá início neste final de semana. Os jogos de abertura estão marcados para este sábado (6), entre Guarani x Ponte Preta, às 17h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e São Bernardo x Londrina, às 19h30, no 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

