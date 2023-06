Lateral da base pode ser a novidade do Londrina EC contra o Juventude

Com desfalques e poucas opções na lateral-esquerda, o técnico Paulo César Gusmão pode optar por um jogador da base para ser titular do Londrina na partida desta quarta-feira (28) contra o Juventude, no estádio do Café, pela 14ª rodada, da Série B.







Lauan, de 18 anos, tem agradado ao treinador alviceleste nos treinamentos e pode ganhar uma chance para jogar pela primeira vez na equipe principal.

Guilherme Lacerda, que vinha atuando nas últimas partidas, está suspenso, e Salomão, titular em boa parte da Série B, machucado. A outra opção seria Nicolas, que tem características mais ofensivas.





"Venho acompanhando o dia a dia da base e tenho chamado alguns para treinar com a gente. Ele (Lauan) também é um jogador de origem no meio-campo e que tem sido utilizado no sub-20 na lateral, em razão da lesão de quem vinha jogando. Ele vem treinando bem, está no grupo e pode ser utilizado", frisou PC Gusmão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: