Lateral recém-chegado ao Londrina EC valoriza colega Maurício e descreve seu estilo de jogo

O Londrina apresentou oficialmente nesta quinta-feira (11) o lateral-esquerdo Matheus Leal, contratado junto à Portuguesa. O jogador chega para reforçar o elenco no quadrangular final da Série C e será uma alternativa para Maurício, titular da posição desde o ano passado. Contra o São Bernardo, no empate por 2 a 2, o atleta ficou no banco de reservas.





Logo na chegada, Leal fez questão de elogiar o companheiro e destacou a afinidade com o concorrente pela vaga. “Conversei com o Maurício, que também é mineiro como eu. É um fenômeno. Assim que o conheci, gostei bastante do estilo de jogo dele. Ele usa muito a perna direita, o que favorece suas características. Estamos tendo uma boa troca nesse início”, afirmou o novo lateral do Tubarão.

Com a chegada do novo reforço, a tendência é que o Londrina não precise mais recorrer a improvisos para cobrir a ausência de Maurício. No jogo contra a Ponte Preta, por exemplo, Roger escalou Cedric na lateral esquerda para poupar o titular, que corria risco de suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Canhoto, Leal tem características distintas de Maurício. Com perfil ofensivo, afirmou estar pronto para exercer até mesmo uma função mais adiantada. “O futebol mudou bastante e sempre acompanhamos essas transformações. Meu estilo é mais ofensivo, procuro sempre a profundidade e busco terminar a jogada quando chego ao fundo. Na Aparecidense, na Série C (em 2023), eu atuava muitas vezes como um ponta, ou ajudando o lateral e formando a linha de cinco na marcação. Dá para fazer essa função, sim”, disse.

O lateral de 30 anos também exaltou o ambiente encontrado no clube. Com passagens pelo futebol português e por equipes como Botafogo-PB e Cascavel, Leal mostrou confiança no acesso do LEC. “Assim que cheguei, percebi a qualidade do elenco e da comissão técnica. O trabalho do Roger é muito bom. Acredito muito neste grupo, até pelo último jogo, contra o São Bernardo, que é uma equipe muito estruturada e difícil de ser batida fora de casa. Conseguimos somar um ponto e tenho convicção de que temos grandes chances de conquistar o acesso se continuarmos trabalhando forte.”





Matheus Leal foi o último reforço apresentado pelo Londrina em 2025. Após encerrar seu vínculo com a Portuguesa, o lateral chegou em definitivo ao Tubarão. O jogador destacou a motivação de vestir a camisa alviceleste e afirmou que gostaria de disputar a Série B pelo clube, em caso de acesso.

"Acho que é uma grande oportunidade de carreira. Quem sabe, conquistando o acesso, eu permaneça para o próximo ano e dispute a Série B pelo Londrina. Será uma satisfação imensa", completou.





O lateral terá a oportunidade de estrear com a camisa do Londrina no domingo (14), às 16h30, contra o Floresta-CE, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C.

Treino





O Londrina trabalhou novamente nesta quinta no VGD, em preparação o jogo do final de semana e, no período aberto à imprensa, foi possível observar que o volante Lucas Marques segue em fase de transição. O meio-campista, titular durante a temporada, não participou nem do aquecimento e realizou apenas atividades específicas.





A expectativa é de que possa ser relacionado para a partida, mas a tendência é que inicie no banco, caso seja liberado. Se não atuar, Zé Breno deve seguir na equipe titular.





Vale lembrar que Zé havia sentido uma fisgada na coxa e foi substituído no intervalo contra o São Bernardo, mas já está recuperado e treinou normalmente. Caso volte a sentir o incômodo, Villian e João Tavares disputariam a vaga.

Outro desfalque no gramado foi o zagueiro Rafael Castro, que segue com um problema nas costas e sequer apareceu para trabalhar com o grupo.





Ingressos sobem





O Londrina anunciou reajuste nos preços dos ingressos para o quadrangular. Após manter os valores da primeira fase por cinco dias, dando ao torcedor a chance de comprar antecipadamente o bilhete para o jogo contra o Floresta, o clube divulgou a nova tabela.





Os ingressos passam a custar R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) no setor Curva; R$ 50 e R$ 25 na Arquibancada; e R$ 70 e R$ 35 no setor Social. O camarote atrás do gol subiu para R$ 110, enquanto o camarote Cadeira VIP passou a R$ 160. Para a torcida visitante, os valores são de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Já para pessoas com deficiência (PCDs), o ingresso agora custa R$ 25.





