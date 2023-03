LEC anuncia zagueiro e ainda busca mais reforços para a série B

O Londrina apresentou na quinta-feira (30) o zagueiro Xandão como mais um reforço para a disputa da Série B do Brasileiro.





O jogador já treina no CT da SM Sports e é a 13ª contratação do Tubarão para o Nacional. O Alviceleste ainda busca mais um lateral-esquerdo e um meia para fechar o elenco.

Publicidade

Publicidade





Aos 32 anos, o zagueiro é mais um que se encaixa dentro do perfil escolhido pelo clube para basear as suas contratações para a sequência da temporada: atletas experientes e com bagagem em Série B. Xandão já disputou diversas edições da competição e subiu para a Série A com o CSA, em 2018.





"Já tive acesso, já briguei para não cair e, felizmente, nunca caí na Série B. É esta experiência, esta vivência na competição que vão me fazer ajudar o clube, seja em campo ou fora dele", afirmou o zagueiro que fez 19 jogos no ano pelo CSA e entrou em campo pela última vez no domingo (26).





"Sabemos que não será apenas um mar de rosas, porque derrotas acontecem. Temos que estar preparados para estes momentos e virar a chave rápido para fazer de vitórias o carro-chefe desta equipe e ter sempre a mentalidade vencedora no elenco".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: