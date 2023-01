LEC aposta na experiência com reforços para a temporada 2023

O Londrina tem apostado na experiência de idade e de trajetórias em seus reforços para a temporada deste ano, principalmente o Campeonato Paranaense, que em outras edições foi usado como laboratório para os mais jovens, uma forma também de economizar.





Desde o final de 2022, o clube apresentou 12 reforços, que têm uma idade média de 26,6 anos. Já foram confirmados três atacantes, dois meias, dois goleiros, dois laterais-direitos, um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante.



Os últimos atletas que chegaram – apresentados na sexta-feira (6) - foram o centroavante Halef Pitbull e o lateral-direito Ezequiel, que estão na lista dos “mais vividos”, com 28 e 29 anos, respectivamente.





Natural da Bahia, Halef já atuou no Vitória da Conquista, Santa Cruz, São Bernardo, passou pelo futebol de Portugal, do Japão e da Arábia Saudita. Ele chegou a ser contratado pelo Cruzeiro, em 2017, no entanto, nunca atuou no time principal e saiu em 2019, entrando na Justiça contra a Raposa.

Ele deverá disputar vaga num setor com muitas opções para o técnico Edinho, entre elas o principal nome contratado até agora, Júnior Dutra.





“Será uma briga sadia, independentemente de quem tem nome e de que não tem. A hora que o professor chamar, estarei preparado”, garantiu o jogador, que também apresentou seu cartão de visitas.

“Não sou um camisa nove de ficar parado. Gosto de movimentar, buscar a bola, de velocidade, chuto com as duas pernas”, elencou.





O lateral-direito Ezequiel também terá que brigar pela titularidade, inclusive, com outro recém-chegado, Léo Morais.

“Quem ganha (com a disputa) é o Londrina. Todas as equipes têm disputa nas posições e será sadia. O calendário é de muitos jogos, quem ganha é o grupo”, avaliou.





“Sou um lateral-direito que gosta de atacar, sempre joguei na linha de quatro, que marcava mais. Estou preparado para mostrar um bom trabalho”, ressaltou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.