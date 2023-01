LEC: Edinho minimiza desgaste e deve repetir formação na quarta-feira

A condição física de alguns atletas foi um dos problemas enfrentados pelo Londrina na estreia do Campeonato Paranaense, no empate em 1 a 1 com o Azuriz.





Apesar do pouco tempo de recuperação, o técnico Edinho minimizou a questão e pretende manter a mesma formação para a partida contra o FC Cascavel, quarta-feira (18), novamente no estádio do Café.



O treinador ainda não poderá contar com nomes que não atuaram na primeira rodada. O centroavante Júnior Dutra se recupera de dores musculares e segue de fora.





Já Halef Pitbull não foi inscrito e o clube trabalha para regularizar a documentação, mas não há tempo para o atacante estar em campo na quarta-feira.

"Não vejo muita coisa para mudar para este jogo. A questão do ganho de condicionamento vai acontecer naturalmente e não terá muito alteração até na quarta", frisou o técnico Edinho.

Apesar do tropeço dentro de casa, o treinador elogiou a atuação da equipe e ressaltou também a busca do resultado até o último minuto.





"Lutar até o fim é uma característica do Londrina e minha também. Lutaremos sempre até o fim e eu me encaixo nesta mentalidade. O gol no fim foi fruto da dedicação, do comprometimento, mas da organização da equipe até o final", apontou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.