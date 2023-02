LEC perde de novo e fica a apenas dois pontos da zona do rebaixamento

Sonhando em trazer paz da Região Metropolitana de Curitiba, o Londrina retorna ao Norte do Paraná numa situação pior do que já estava.





O time segurou um sofrível 0 a 0 na maior parte do confronto com o São-joseense, mas nos acréscimos levou um gol após falha do setor defensivo e perdeu por 1 a 0, na tarde deste domingo (5), em São José dos Pinhais.

O resultado fez com que o LEC fosse ultrapassado pelo próprio adversário. O azul e branco agora é o oitavo colocado, com apenas seis pontos.





A campanha, restando quatro rodadas para o fim da primeira do campeonato Paranaense, é de três reveses, três empates e somente uma vitória.

A situação do Tubarão na competição é dramática. Está a dois pontos da zona de rebaixamento e a um do “limbo”, em que os clubes não caem e nem avançam.





Na saída de campo, os jogadores reclamaram do gramado sintético do estádio Pinhão e não esconderam a frustração com mais um desempenho abaixo da crítica.

“Não sei o que está acontecendo, falta maturidade. Tivemos chance e não fizemos, tem que trabalhar mais”, afirmou o lateral-direito Ezequiel em entrevista à rádio Paiquerê 91,7 FM. “Erros do time todo, vamos trabalhar para classificar”, resumiu o volante João Paulo.





CHANCES DESPERDIÇADAS

A primeira etapa da partida foi movimentada, mas de qualidade técnica duvidosa.





O Londrina sofreu pouca pressão, teve mais posse de bola, porém, seguiu sofrendo no último passe com as próprias limitações.





Os donos tiveram a chance inicial, com Anderson Tanque, mas o atacante chutou para fora. O LEC teve a bola do jogo aos 24 minutos e desperdiçou. Clinton deixou a defesa adversária para trás e de cara para o gol, parou na boa defesa de Gabriel Leite.





