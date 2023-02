LEC perde para o Coritiba no Paranaense e desperdiça chance de classificação

De volta ao Couto Pereira após dois anos, o Londrina pagou pelo jogo medíocre que fez contra o Coritiba, nesta quarta-feira, e com a derrota por 1 a 0 vê a classificação às quartas de final do Campeonato Paranaense virar drama.





Restando apenas uma rodada para o final da primeira fase, o Tubarão "só" terá que bater o líder invicto Athletico, dia 26, no estádio do Café, para assegurar sua vaga.



Com a derrota em Curitiba, o LEC segue em 7º lugar na tabela, com 10 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São-joseense. O time de São José dos Pinhais é o 8º, com 9, e recebe nesta quinta o vice-lanterna Rio Branco.





O Tubarão só não perdeu posição porque o Aruko, que é o 9º, ficou no empate com o Azuriz (1 a 1), também nesta quarta, chegando aos mesmos 10 pontos, mas com saldo negativo de gols.

Os oito primeiros avançam às quartas de final. A 11ª e derradeira rodada terá todos os jogos no dia 26, ou seja, o Londrina terá que trocar a folia do Carnaval por muito treino para tentar superar o Furacão.





Não é exagero dizer que o Londrina abdicou de jogar bola no Couto Pereira, onde nos últimos cinco jogos havia vencido um, perdido outro e empatado três.





No primeiro tempo, enquanto o Coxa perdeu vários gols, incluindo um sem goleiro, o time de Omar Feitosa exigiu apenas uma defesa de Gabriel Vasconcellos, em chute de fora da área de João Paulo aos 15 minutos.







