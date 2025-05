Leila Pereira diz que lutou pela permanência de Ednaldo Rodrigues na CBF

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse na manhã deste domingo (25) que lutou para que o ex-presidente da CBF Ednaldo Rodrigues permanecesse no comando da entidade.





Porém, com a impossibilidade de ele seguir no cargo, Leila reafirmou o apoio a Samir Xaud, eleito neste domingo.

"Eu estava até em Assunção com ele [Ednaldo], convidada ao congresso da Fifa, mas a Justiça determinou o afastamento do presidente. Eu não vou ficar discutindo questões jurídicas", disse Leila.





"Eu sou uma mulher que trata das coisas como elas são. Porque as coisas, às vezes, não são do jeito que a gente quer. As coisas são o que são. Então, nós temos essa situação: o presidente foi afastado e desistiu dos recursos e foi-se escolhido um outro candidato, que é o Samir, que será eleito hoje", acrescentou.

A declaração de Leila ocorreu antes da votação que confirmou o triunfo de Xaud. Ela disse que as propostas dele para a CBF são aquelas que o Palmeiras defende "há muito tempo". Leila citou questões como fair play financeiro, melhorias no calendário do futebol e avanços na arbitragem.





"A posição do Palmeiras sempre foi para fazer o melhor para o futebol brasileiro. O Palmeiras nunca pensou única e exclusivamente no Palmeiras. O Palmeiras não joga sozinho", afirmou a jornalistas.

Leila associou o nome de Xaud a uma tentativa de renovação na CBF. "Do contrário, continuaria a mesma coisa."





A presidente do Palmeiras ainda avaliou que é "preconceito" falar que Xaud é o candidato de uma federação "não muito expressiva".

Para defender seu argumento, ela fez uma analogia com sua própria trajetória. Nesse sentido, a presidente apontou ter enfrentado preconceito ao ingressar no mundo do futebol, um ambiente com predomínio masculino na gestão de clubes.





"A minha gestão é a mais vitoriosa da história do Palmeiras", afirmou. "Essa mulher que a grande maioria falou que seria uma rainha da Inglaterra está mais para Margareth Thatcher", acrescentou, em uma referência a ex-primeira-ministra do Reino Unido.