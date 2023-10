Londrina Beach Soccer disputa a Super Copa Sul em Floripa

Neste sábado (28) e domingo (29), na Praia da Barra da Lagoa, em Florianópolis-SC, a equipe do Londrina Esporte Clube/ ARMED irá disputar a Super Copa Sul, que reúne seis equipes campeãs do sul do Brasil. Como atual campeão Estadual, o LEC entra nas semifinais.

Além dos campeões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também foram convidados para a disputa da competição os campeões Floripa 2023, Copa BDL e 18º BS Floripa.

Confira os representantes na competição:

LONDRINA ESPORTE CLUBE/ ARMED | Campeão Paranaense 2023

Carlos Renaux/ Juventos | Campeão Catarinense 2023

Força Jovem | Campeão Gaúcho 2023

Beira Mar | Campeão Copa Curta + Floripa 2023

Arueira | Campeão Copa BDL 2023

Fome de Bola | Campeão da 18º BS Floripa 2023

A primeira fase acontece no sábado (28) com dois jogos:

20h – Praia da Barra da Lagoa | Florianópolis-SC

Arueira x Fome de Bola

21h – Praia da Barra da Lagoa | Florianópolis-SC

Carlos Renaux/ Juventos x Beira Mar

Já no domingo (29), pela manhã, acontecem as semifinais e no período da tarde, as finais.

09h – Praia da Barra da Lagoa | Florianópolis-SC

Vencedor Jogo 01 x Vencedor Jogo 02

10h – Praia da Barra da Lagoa | Florianópolis-SC

Força Jovem x Londrina/ ARMED

14h – Praia da Barra da Lagoa | Florianópolis-SC

Perdedor Jogo 03 x Perdedor Jogo 04

15h – Praia da Barra da Lagoa | Florianópolis-SC

Vencedor Jogo 03 x Vencedor Jogo 04