Volante Sousa deixa elenco do Londrina

O volante Sousa não é mais jogador do Londrina. Nesta sexta-feira (13), o clube informou por meio da assessoria de imprensa que o meio-campista pediu para deixar o clube após receber uma proposta internacional. A FOLHA apurou que o experiente jogador de 30 anos vai jogar no futebol da Indonésia. É o segundo jogador a deixar o Londrina em 20 dias. No dia 21 de maio, o volante paraguaio Paredes também rescindiu seu vínculo com o o clube





“O Londrina EC SAF informa que o volante Sousa solicitou seu desligamento do clube. Após receber uma proposta internacional, o atleta e o Londrina EC SAF chegaram a um acordo amigável. Desejamos sucesso ao atleta em sua próxima jornada”, informou o time alviceleste.

Sousa deixa o Londrina após cinco jogos disputados na Série C. O atleta chegou como uma das contratações importantes após o fim do Campeonato Paranaense e vinha sendo uma das principais opções para suprir ausências dos titulares.





Dos jogos que disputou, Sousa foi titular em quatro. O volante entrou no segundo tempo contra o Floresta, e começou entre os onze diante de Maringá, São Bernardo, Tombense e Caxias. Coincidentemente, o LEC não venceu em nenhum dos jogos que o atleta foi titular.





Revelado pelo Campinense-PB, Sousa defendeu ainda Brasília-DF, Comercial-MS, Democrata GV-MG, Itaúna-MG, Almirante Barroso-SC, Brasil de Pelotas-RS, Mirassol-SP, Chapecoense-SC, Vila Nova-GO, Santo André-SP, Amazonas e Náutico-PE, onde era o capitão da equipe antes de chegar ao Tubarão.