Equipe Londrina Kickboxing conquista quatro ouros na Copa Brasil

Matheus Camargo - Redação Folha
23 set 2025 às 16:21

Foto: Divulgação
A equipe Londrina Kickboxing participou da Copa Brasil de Kickboxing 2025, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), no último final de semana, e conquistou resultados expressivos. O time levou quatro medalhas de ouro, oito de prata e quatro de bronze, além de outras colocações de destaque.


Entre os campeões, destaque para João Viana, que brilhou em duas provas, levando o ouro no kick light sub-15 até 42kg e no low kick sub-15 até 42kg. Também subiram ao lugar mais alto do pódio Isaac Shibata, campeão no kick light até 74kg, e Eduardo Camargo, ouro no light acima de 94kg.

Além dos campeões, vários atletas londrinenses alcançaram pódios importantes. Ana França, Gustavo Limão, Fabrício Lima, Luiz Bertoli, Mateus Godoi, Hendryo Santos, entre outros, conquistaram medalhas de prata e bronze em suas categorias, reforçando o bom desempenho coletivo da equipe.


A estreia de vários competidores em um evento nacional foi vista pela comissão técnica como um importante aprendizado e ideal para o amadurecimento pensando no futuro da equipe, que ainda neste ano terá novos desafios internacionais e nacionais, como o Sul-Americano, que será disputado no Peru, o Paraná Combate, em Maringá, e o Pan-Americano de Cadetes, na Cidade da Guatemala, capital da Guatemala.

Copa Brasil de Kickboxing Kickboxing Londrina Esporte medalhas
