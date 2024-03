Londrina conquista título da Taça Integração de futebol feminino

A equipe sub-17 do Londrina conquistou no fim de semana o título da Taça Integração de Futebol Feminino.





O torneio foi disputado no estádio do Café e contou com equipes do Brasil, Argentina e Paraguai. As londrinenses foram campeãs com 100% de aproveitamento.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O LEC venceu os três jogos. Na estreia, goleou o Galáxias, da Argentina, por 8 a 0. Na segunda partida, venceu o Galo Maringá por 2 a 0 e no último jogo, na disputa do título, o time dirigido pelo técnico Johnny Gonçalves, fez 4 a1 no San Alfonso, do Paraguai.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: