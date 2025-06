Londrina EC abre as oitavas de final sub-17 contra o São Joseense

Apesar do empate na rodada final, o Londrina mostrou consistência ao longo da primeira fase, garantindo sua classificação na segunda posição do grupo B.

O Londrina Esporte Clube garantiu sua vaga nas oitavas de final do Campeonato Paranaense Sub-17 após o empate sem gols diante do Foz do Iguaçu, pela 10ª e última rodada da primeira fase, no último sábado (7). O resultado foi suficiente para o Tubarãozinho avançar à próxima etapa da competição estadual, onde enfrentará o São Joseense em jogos de ida e volta.

City London





Novo time da cidade, o City London também garantiu classificação às oitavas de final do Paranaense sub-17 ao vencer o Toledo fora de casa no último final de semana. Com isso, a equipe fugiu do confronto com o próprio Tubarão e vai enfrentar o Hope na fase mata-mata do Estadual.





