Londrina EC abre venda de ingressos para duelo contra o Maringá

O Londrina abriu a venda de ingressos para o confronto com o Maringá no sábado (18), às 16h, no Estádio do Café.





Os valores são de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia-entrada para as arquibancadas. Esse também será o preço para o setor dos visitantes. Nas cadeiras, o valor será de R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Os permissionários pagam o valor da meia-entrada (R$ 30) e crianças até 12 anos acompanhadas pelos pais não pagam.

Os ingressos estão disponíveis pela internet, diretamente no site , ou em pontos físicos, como a Tubastore do Shopping Boulevard, e as Lojas Karilu, nos supermercados Muffato da Madre Leônia e da Duque de Caxias, além da Karilu na Avenida Celso Garcia Cid.





Também há ingressos disponíveis na loja Estação do Esporte, no Muffato da Avenida Saul Elkind, e nas bilheterias do Estádio do Café após as 14h de sábado, dia do jogo.

SÓCIO FREEMIUM

O LEC inaugurou um novo plano de sócio com preço mais barato nos ingressos. Para aderir à modalidade, basta entrar no canal do WhatsApp do Londrina . O sócio Freemium é gratuito e, dependendo da política de cada jogo, os ingressos serão mais baratos.





Para o confronto com o Maringá, como estreia do modelo, todos aqueles que estiverem no canal de Whatsapp do LEC e forem Freemium pagam R$ 15 para o setor de arquibancadas.





