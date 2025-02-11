Londrina EC abre venda de ingressos para jogo contra o Andraus

O Londrina abriu nesta segunda-feira (10) a venda de ingressos para a partida contra o Andraus, que será na quarta-feira (12), às 19h.





O clube confirmou que a partida será disputada no estádio do Café, já que o estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) está em reta final de ajustes para voltar a receber os jogos da equipe.

O clube manteve os valores que vinham sendo praticados anteriormente. Na arquibancada, a inteira será vendida por R$ 40, enquanto a meia é R$ 20.





Para o setor, também será comercializado pelo valor de R$ 15 o ingresso para os sócios Freemium, que são os membros do canal oficial do Londrina Esporte Clube no Whatsapp. Para o duelo contra a equipe curitibana, o LEC limitou a promoção a 500 ingressos.





Nas cadeiras cativas, os ingressos serão R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada. Aos permissionários, o valor também será de R$ 30. Os visitantes pagaram R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Crianças até 12 anos não pagam ingressos, mas precisam estar acompanhadas pelo responsável legal.





