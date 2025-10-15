Londrina EC abre venda geral de ingressos nesta quinta

O Londrina abrirá a venda geral de ingressos nesta quinta-feira (16) e prevê alta procura para o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado (18), às 17h, contra a Ponte Preta, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Os bilhetes serão vendidos de forma online pelo site lecingressos.com.br e nos já tradicionais pontos de venda físicos, que são as lojas Karilu, a Estação do Esporte, a AABB, a Homenz Londrina, o Posto São Gabriel e a Winn Fashion Store, além da loja oficial do clube no VGD.





O LEC já havia disponibilizado o check-in para os sócios-torcedores desde a última terça-feira (14), permitindo que garantissem lugar na decisão antes da abertura da venda geral. No jogo anterior, contra o São Bernardo, que selou o acesso do Londrina à Série B, vários associados reclamaram por não terem conseguido ingresso. O clube reforça que o check-in deve ser feito o quanto antes, enquanto há entradas disponíveis, pelo site sociotubaraolec.com.br.

Na partida diante do São Bernardo, o Tubarão registrou seu melhor público da temporada no VGD, com 7.885 torcedores. Como a Ponte Preta deve mobilizar grande número de apoiadores, a expectativa é de novo recorde de público na decisão deste sábado.





Ida a Campinas





O jogo da volta está marcado para o sábado seguinte, dia 25, também às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Diversas caravanas já se organizam para acompanhar o time fora de casa. Uma delas, da Torcida Falange Azul (TFA), cobra R$ 180 para sócios e R$ 200 para não sócios. A torcida disponibiliza o número (43) 98428-3673 para mais informações sobre a viagem à decisão da Série C.