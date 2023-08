Londrina EC ainda busca reforços em última janela da Série B

Os clubes que disputam a Série B ainda terão mais uma janela para contratações de reforços visando a reta final da competição. O Londrina monitora o mercado e busca um atacante de velocidade. O último período para buscar novos atletas será entre os dias 3 e 15 de setembro.





O regulamento da Série B prevê esta última janela do ano apenas para jogadores que estão disputando a Série C e cujos clubes não vão se classificar para a reta final da competição. A primeira fase da terceira divisão se encerra no próximo fim de semana e quem estiver eliminado poderá jogar na Série B.

O prazo final para inscrição de novos atletas na Série B se encerra na sexta-feira (25). Cada clube pode inscrever até 50 jogadores e a partir deste número o regulamento prevê trocas na relação inicial. Os reforços vindos da Série C entrariam neste cenário.





O LEC reconhece a dificuldade para buscar contratações neste momento, principalmente em razão da concorrência. Mas o clube está de olho no mercado e a prioridade seria a contratação de um atacante de lado de campo.





