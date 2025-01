Londrina EC anuncia atacante que disputou a última Série B

O Londrina Esporte Clube anunciou nesta quarta-feira (8) o seu primeiro reforço para o setor ofensivo visando a temporada de 2025.





O atacante Robson Duarte, que é londrinense e tem 31 anos, disputou a última edição do Campeonato Brasileiro da Série B pelo Amazonas. O jogador entrou em campo pela última vez no dia 5 de novembro durante a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, quando atuou por 30 minutos.

Mesmo tendo nascido em Londrina, Robson Duarte não possui registros por clubes da cidade. O atleta foi revelado pelo América-SP, em 2012, onde se profissionalizou, e depois rodou por vários clubes. O atacante defendeu Catanduvense, Inter de Bebedouro, Atlético Sorocaba, São Caetano, Santo André, Ituano e Água Santa, todos de São Paulo, além de ter defendido o URT, de Minas Gerais.





O novo reforço do LEC passou pelo Anapolina, onde teve destaque em 2018, e se transferiu para o Goiás no mesmo ano. Após poucos meses no clube, porém, o jogador saiu para o futebol da Coreia do Sul. Por lá, defendeu o Gwandju e o Seoul E-Land.





Em 2020, Robson voltou ao Brasil para jogar pelo Paraná Clube e, posteriormente, se transferiu ao Sampaio Corrêa. Naquela temporada, o jogador londrinense foi peça importante e ajudou o time maranhense a brigar pelo acesso até as rodadas finais. O Sampaio Corrêa terminou aquela Série B na 6ª posição, com 57 pontos.