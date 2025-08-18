Londrina EC anuncia ex-meia da Portuguesa-SP como novo reforço

O Londrina Esporte Clube anunciou nesta segunda-feira (18) o oitavo reforço na janela de transferência aberta pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Trata-se do meia Cristiano de 38 anos emprestado junto à Portuguesa de Desportos-SP, que disputou a Série D do Brasileiro este ano.





O jogador junta-se ao goleiro Luan Ribeiro, zagueiros Rafael Castro e Wellington Manzoli, volante Villian, atacantes Eliel, Quirino e Rikelmi trazidos para reforçar o elenco com vistas ao quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro que vale o acesso à Série B em 2026.





O clube ainda deve anunciar outros nomes até 29 de agosto, prazo final para inscrições de novos jogadores na Série C (um dia antes da última rodada da fase de classificação).





De acordo com a assessoria do LEC, Cristiano é natural de Campo Mourão (Centro-Oeste) e iniciou a carreira na base do Coritiba em 2005. Ele jogou por outros times paranaenses e por clubes de Santa Catarina e São Paulo.





Em 2010, chegou ao Juventude e no ano seguinte, marcou 11 gols em 26 jogos, se transferindo para o Red Bull Salzburg, da Áustria.





Em 2013, chegou ao futebol japonês, onde atuou por quatro clubes, tendo mais destaque no Kashima Reysol, fazendo quase 250 jogos e marcando 94 gols. De volta ao futebol brasileiro em 2024, jogou por Paraná Clube e Portuguesa. Em 2025, pelo clube lusitano, atuou em 26 jogos e marcou 10 gols pelo Campeonato Paulista e Série D.





