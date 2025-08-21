Londrina EC anuncia profissional do mercado financeiro como novo CEO

O Londrina Esporte Clube apresentou nesta quinta-feira (21) seu novo CEO da SAF, após a saída de Paulo Assis. O anúncio foi feito por Guilherme Bellintani, dono da Squadra Sports, que oficializou a chegada de Armando Chekerdemian, profissional do mercado financeiro, como novo responsável pela área administrativa do clube.





A mudança marca uma diferença de perfil. Enquanto Paulo Assis vinha do futebol, e deixou o projeto para assumir como executivo do América-MG, Armando nunca teve envolvimento direto com o esporte. E, para Bellintani, essa é justamente a virtude da escolha.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“E aí alguém pergunta: ‘Mas o Armando não teve vivência no futebol?’ Não, e que bom que não. Porque temos que saber e aprender também com outras organizações que dão certo. E, se tem uma coisa que o futebol precisa entender, é como o mundo corporativo toma decisões. O que o Londrina fez foi importar do segmento empresarial uma mente brilhante”, destacou.





Bellintani frisou ainda a separação entre as áreas. No Londrina, a administração e as finanças ficarão sob responsabilidade de Armando, enquanto o futebol segue a cargo do executivo Lucas Magalhães, com a direção técnica geral de Dado Cavalcanti, que cuida do projeto esportivo da Squadra Sports.

Publicidade





Em sua primeira fala como CEO do Londrina, Armando agradeceu o acolhimento e reforçou seu compromisso com o projeto. “Queria agradecer ao Guilherme e ao time da Squadra, além da confiança da cidade de Londrina pelo acolhimento. Podem ter certeza de que, da minha parte, esforço e dedicação para honrar a camisa do Londrina, com a garra e o espírito que ela merece, não vão faltar.”





Quem é Armando Chekerdemian?

Publicidade





O novo CEO do Londrina Esporte Clube SAF é formado em direito pela PUC-SP, com pós-graduação em administração de empresas pela FGV-SP e mestrado pela University of North Carolina (EUA). Iniciou a carreira no escritório Machado Meyer Advogados, atuando em fusões, aquisições e fundos de investimento. Passou pela NEO Investimentos, com foco em private equity em setores como logística, serviços, indústria moveleira e alimentos. Depois, integrou a equipe do Goldman Sachs, em Miami e Nova York, onde administrou carteiras de clientes brasileiros que investiam no exterior. Mais recentemente, esteve na Concept Investimentos, antes de aceitar o convite para assumir o Londrina.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







