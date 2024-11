Londrina EC aposta em pré-temporada como diferencial em 2025

O Londrina aposta em um longo período de preparação como arma para atingir os seus objetivos em 2025. Diferente do que aconteceu este ano, o Alviceleste terá tempo de treinamento antes da estreia no Campeonato Paranaense.





Como o elenco se reapresentou na última quarta-feira (27), serão 45 dias de trabalhos até o início do Estadual. A estreia do Tubarão no Paranaense será no dia 12 de janeiro contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Como comparação, no início desta temporada foram somente duas semanas de preparação.





O LEC voltou a treinar no dia 2 de janeiro para estrear no Paranaense no dia 17. Como agravante, o Londrina vinha de uma reformulação total no seu elenco, além da chegada de um novo treinador. Emerson Ávila precisou montar o time durante a competição.

E, fora de campo, o clube ainda passava por uma mudança completa na parte administrativa e no comando do futebol, com o rompimento da parceria com a SM Sports. Foi um momento de transição para a formação da SAF, que se concretizou apenas no mês de julho.





Agora, além do período maior de treinos, o Londrina renovou com o técnico Claudinei Oliveira e manteve alguns jogadores que se destacaram no último Brasileiro como o lateral Maurício e os atacantes Iago Teles e Henrique.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: