Londrina EC apresenta aproveitamento de rebaixado sem Lucas Marques

O Londrina pode ter o retorno do volante Lucas Marques para a partida de sábado (20), às 19h30, contra o Caxias, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O jogador surge como uma esperança para a retomada das vitórias do Tubarão.





Conforme publicado pela FOLHA na semana passada, o time alviceleste apresenta desempenho ruim sem Lucas em campo. Nos oito jogos em que ele não atuou, o Londrina não venceu nenhuma partida, somando seis empates e duas derrotas, com aproveitamento de 25%, índice semelhante ao de Retrô e Tombense, os dois últimos colocados da Série C.

O volante sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Brusque, no mês passado, e desde então vem intensificando a recuperação. Durante os treinamentos da semana passada, na preparação para o jogo contra o Floresta, Lucas iniciou a transição, gerando expectativa sobre seu retorno, mas não chegou a ser relacionado para a partida.





Com a evolução do tratamento, o Londrina deve contar finalmente com o meio-campista diante do Caxias, na tentativa de encerrar a fase ruim. Desde a vitória sobre o Brusque, o time soma dois empates e duas derrotas, sem triunfos no quadrangular do acesso.

Além de ser titular no meio-campo e responsável por organizar o setor de criação, Lucas Marques é o vice-artilheiro do Londrina na Série C, com três gols marcados. Durante sua ausência, Zé Breno ocupou a posição e recebeu elogios do técnico Roger Silva pelo desempenho.





Ingressos à venda

Estão abertas as vendas antecipadas para o jogo contra o Caxias no VGD. Os ingressos podem ser adquiridos online ou nos pontos de venda físicos até quinta-feira (18), às 23h59. Os valores variam de R$15 a R$150, com direito a gratuidade para crianças até 12 anos mediante retirada do bilhete no VGD ou na AABB Londrina. A partir de sexta (19), todos os setores terão acréscimo no valor.

Os sócios com planos ativos têm entrada garantida mediante check-in pelo site sociotubaraolec.com.br. Os pontos de venda são as lojas Karilu, a Estação do Esporte, a AABB, o Posto São Gabriel, a Homenz Londrina e a Winn Fashion Store. O ingresso online é vendido pelo site do Londrina Esporte Clube.

