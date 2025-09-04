Londrina EC apresenta novo reforço e surpresa no treino

O Londrina apresentou o zagueiro Vanderley, de 25 anos, como reforço para a disputa do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador destacou que encara o LEC como uma das grandes oportunidades da carreira, já que, pela primeira vez, defenderá uma equipe fora de Goiás.





“Fico feliz de estar no Londrina e quero agradecer à diretoria e à comissão técnica pela oportunidade. É a minha primeira passagem fora do futebol goiano e, para mim, é um dos momentos mais importantes da carreira. Espero somar com o grupo e estar à disposição do Roger para conquistar esse tão sonhado acesso”, afirmou o defensor.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Revelado pelo Goiás, Vanderley se destacou nas últimas temporadas com a camisa da Aparecidense e, em 2024, disputou a Série B pelo Vila Nova. Ele destacou a força do grupo e a necessidade de concentração nesta fase decisiva. “A Série C é um campeonato muito disputado. A equipe conseguiu belos resultados na primeira fase, mas agora é uma etapa totalmente diferente. Temos que nos impor dentro de casa e buscar pontos fora, já que os adversários chegam mais fortes até o final”, disse.





Sobre suas características, Vanderley ressaltou a imposição física e a marcação firme. “Tenho como ponto forte a imposição, a marcação intensa e a vontade de vencer todos os duelos. Isso faz diferença para a equipe. Nosso grupo é muito forte e, com o esforço de cada um, vamos conquistar o acesso”, completou.

Publicidade





'Pronto para contribuir'





Anunciado no domingo (31), o zagueiro iniciou os treinamentos com o elenco na segunda-feira (1) e já recebeu as primeiras orientações do técnico Roger Silva. “O primeiro contato foi muito bom. Tivemos boas conversas, ele me passou suas ideias de jogo e estou à disposição. Com mais alguns treinos, vou assimilar melhor o que ele pede e estarei pronto para o fim de semana. Chego para ajudar, seja começando jogando ou entrando durante a partida. Se precisar de mim por 90 ou 20 minutos, estarei pronto para contribuir”, afirmou, projetando o confronto de sábado (6), contra o São Bernardo, às 19h30, pela primeira rodada do grupo B do quadrangular.

Publicidade





“Acredito que, pela estrutura, pela história e por tudo o que envolve Londrina, o clube tem que estar, no mínimo, na Série B, brigando para subir à Série A e entre os melhores do país. Com o investimento que existe, esse é o lugar do Londrina”, indicou o novo defensor alviceleste.





Vanderley estava em atividade pela Aparecidense e disputou sua última partida no dia 23 de agosto, quando a equipe foi eliminada pelo Goiatuba-GO na Série D. A tendência é que seja relacionado contra o São Bernardo, mas que inicie no banco de reservas. Nos últimos jogos, a dupla de zaga titular do Tubarão tem sido formada por Wallace e Wellington Manzoli.

Publicidade





Além de Vanderley, o Londrina apresentou oficialmente nesta quarta-feira (3) o lateral-esquerdo Matheus Leal, vindo da Portuguesa após a disputa da Série D. O jogador não participou da entrevista coletiva, mas também deve ser relacionado para a partida diante do Bernô.





Fora do DM

Publicidade





O zagueiro Rafael Castro foi a surpresa do treino desta quarta-feira, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD). Contratado junto ao Remo há 20 dias, ele não chegou a ser relacionado nos jogos contra Brusque, Anápolis e Ponte Preta. Posteriormente, foi revelado que sofria com uma hérnia de disco, o que colocava em dúvida sua participação na Série C.





Publicidade

No entanto, Castro participou normalmente do aquecimento, sem apresentar limitações. Segundo a assessoria do clube, ele já havia ido ao gramado na terça (2), quando realizou aquecimento e um trabalho à parte. Mesmo que não esteja disponível para enfrentar o São Bernardo, sua presença nas atividades com bola indica evolução no quadro clínico e reacende a possibilidade de contar com o zagueiro no quadrangular.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



