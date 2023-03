Londrina EC apresenta Paulinho Moccelin e novos uniformes para a Série B

A presença do atacante Paulinho Moccelin como novo reforço do Londrina para a Série B foi uma das atrações apresentadas pelo clube à torcida, na noite desta terça-feira (28), no Londrina Boulevard Shopping.





Além dos demais contratados para o Brasileiro, como o meia Higor Leite, outro ex-jogador do clube, a gestão do futebol mostrou também as novas camisas que serão usadas na competição e aproveitou a boa presença da torcida para turbinar as vendas do programa sócio-torcedor.



Publicidade

Publicidade





Moccelin retorna ao clube após um giro pelo país que o levou para times como Chapecoense e Sport. Ele pertence à SM Sports e estava no ABC-RN, primeiro adversário do Tubarão na Série B.





Ante a contratação de reforços sem tanta expressão no cenário nacional, o retorno do atacante é a maior novidade do clube nessa intertemporada visando a estreia na Série B.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: