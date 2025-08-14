Londrina EC avalia que gramado do Estádio VGD já teve melhora de 80%

O Londrina já se organiza para voltar a atuar no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) no dia 24 de agosto, contra o Anápolis, pela 18ª rodada da Série C. A recuperação do gramado avança de forma satisfatória e, segundo o clube, o campo estará em plenas condições para a partida.





O VGD está fechado para treinos e jogos desde 26 de julho, quando o LEC venceu o CSA por 3 a 1. Desde então, o gramado passa por um trabalho intenso de manutenção. O serviço, iniciado no fim de julho, incluiu nivelamento, descompactação e cobertura de areia, com cerca de duas carretas do material sendo utilizadas. Embora já não esteja visível na superfície, a areia é essencial para corrigir desníveis e nivelar as partes mais baixas do campo. Após essa etapa, o gramado foi deixado em descanso para que o material se acomodasse.

Segundo o clube, o nivelamento melhorou cerca de 80% da área de jogo. Nesta semana, foi realizado um corte rente na grama e, nesta quinta-feira (14), teve início o processo de adubação.





O principal desafio agora é o combate aos fungos. Algumas manchas ainda podem ser vistas, com as bordas laterais apresentando coloração amarelada, enquanto a parte central mostra boa recuperação com a chegada de temperaturas mais altas. Para evitar que o problema se agrave, a irrigação está sendo rigidamente controlada. Visualmente, o gramado ainda não agrada, mas os responsáveis garantem que a estética não interfere no desempenho e não trará problemas para o jogo do dia 24.

Outro ponto de atenção foi a região onde passa o sistema de irrigação, que ficou mais alta após as obras. O local recebeu ajustes manuais com areia e, de acordo com a avaliação técnica, apresenta grande melhora.

Para preservar o campo, os treinos no VGD permanecem suspensos até a data da partida. A decisão foi tomada em conjunto com o técnico Roger Silva e o departamento de futebol, que optaram por realizar as atividades na AFML (Associação dos Funcionários Municipais de Londrina). A avaliação é que treinar seis vezes por semana e jogar no sétimo dia impede a recuperação adequada do gramado.

Há, inclusive, a possibilidade de o Londrina não voltar a utilizar o VGD para treinamentos, reservando o local apenas para situações eventuais, como trabalhos pré-jogo. Roger demonstrou satisfação com a estrutura da AFML e o clube pode manter a parceria. Diariamente, os atletas se apresentam no VGD e seguem de ônibus até a AFML, retornando ao estádio ao final das atividades.





