Londrina EC busca novo treinador e prepara reformulação para a Série B

O hiato de 47 dias até o início da Série B será utilizado pelo Londrina para uma reconstrução visando a disputa do Brasileiro a partir da metade do mês de abril.





As eliminações precoces no Campeonato Paranaense e na Copa do Brasil obrigam o clube a remontar um novo time para o restante da temporada.







O primeiro desafio da diretoria será contratar um novo treinador. A busca por um profissional que se encaixe dentro da realidade do clube já começou e a palavra final será do gestor Sérgio Malucelli. Em um intervalo inferior a três meses, o LEC teve três treinadores diferentes.

Começou com Edinho, promovido do sub-20, mas permaneceu apenas sete jogos. Depois chegou Omar Feitosa, que teve uma passagem ainda mais relâmpago e ficou somente 18 dias e quatro partidas. Caiu após a decepcionante eliminação na Copa do Brasil.





Auxiliar permanente, Edson Vieira dirigiu o time de forma interina na despedida do Paranaense - derrota por 1 a 0 para o Athletico. Vieira pode até permanecer como auxiliar na Série B.





O sonho do gestor Sérgio Malucelli e também de boa parte da torcida em trazer de volta Adilson Batista foi por água abaixo após o treinador recentemente ser anunciado pelo Botafogo-SP, que será adversário alviceleste na Série B.





O clube busca agora um profissional que se encaixe no parâmetro financeiro e também ajude a buscar novas contratações. Tcheco, que já foi sondado pelo LEC em outras oportunidades e se desligou do Azuriz após o término da primeira fase do Paranaense, pode voltar à lista do alviceleste.