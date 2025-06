Londrina EC começa semana de treinos com testes de Roger Silva

Após uma semana livre, o Londrina terá os próximos dias para alinhar a preparação para a partida contra o Retrô, na Arena Pernambuco, no sábado (28), às 17h. O jogo pode valer a liderança para o Tubarão, que ocupa a quarta colocação, com 16 pontos — dois a menos que o líder Caxias.

O técnico Roger Silva tem tido a oportunidade de observar de perto quase todo o elenco alviceleste, que tem apenas o lateral Dani Bolt e o zagueiro Yuri Lima no departamento médico. Um jogo-treino realizado no último sábado (21), contra a Portuguesa Londrinense, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), evidenciou alguns testes do novo comandante.

Foram três alterações no time titular feitas por opção do técnico: o lateral-direito Cedric entrou no lugar de João Vitor, Robson Duarte ganhou a vaga de Gustavo França no meio de campo e, no ataque, Vitinho substituiu Henrique. Outra mudança foi a entrada de Edson Cariús na posição de Pablo, que não jogou por ter passado por um procedimento odontológico.

A entrada de Cedric, Robson Duarte e Vitinho repetiu o time do segundo tempo contra o Figueirense, que conseguiu o empate e a virada no VGD no dia 15 de junho. Foi o reencontro do Tubarão com as vitórias em casa após três empates seguidos, e o desempenho do trio parece ter agradado o treinador.

Ainda assim, as mudanças observadas no teste contra a Lusinha não significam necessariamente que serão mantidas para a partida na Arena Pernambuco. O técnico já ressaltou que confia no atual elenco do Londrina e pede calma na busca por reforços na janela de transferências, que será aberta no dia 10 de julho. Ele reforçou em entrevista à Paiquerê 91,7 que ninguém tem cadeira cativa no time titular. “O processo continua aberto para titulares e reservas”, garantiu.

Adversário

O Retrô recebe o Londrina precisando vencer para sair da zona de rebaixamento da Série C. A equipe pernambucana está em 17°, com apenas oito pontos, e enfrenta o LEC pela primeira vez na história - a equipe foi fundada em 2016 e, no ano passado, sagrou-se campeã da Série D do Brasileiro.

Após três rodadas sem vencer, a Fênix demitiu o técnico Wíres Souza e confirmou, no sábado, o retorno de Itamar Schülle, que comandou a equipe na campanha vitoriosa de 2024. Depois de ser demitido pelo Santa Cruz em abril, Schülle teve uma rápida passagem pelo Azuriz.





