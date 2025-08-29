Londrina EC confirma contratação de zagueiro destaque da Aparecidense

O Londrina fechou a chegada do zagueiro Vanderley, de 25 anos, que estava na Aparecidense, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro e com possibilidade de permanência para a próxima temporada. A informação foi divulgada inicialmente pela Paiquerê 91,7 e confirmada pela FOLHA.





Vanderley disputou a Série D deste ano pelo clube de Aparecida de Goiânia, onde era titular absoluto e um dos líderes do elenco. A equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Goiatuba (GO), perdendo a chance de retornar à Série C. Antes disso, em 2024, o defensor defendeu o Vila Nova na Série B, após deixar a própria Aparecidense, clube pelo qual havia atuado na Série C. De volta à equipe goiana em 2024, o jogador participou de 28 partidas, sendo 25 como titular.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Revelado pelo Goiás em 2019, Vanderley permaneceu no clube até 2021, quando foi emprestado à Aparecidense. Posteriormente, firmou vínculo definitivo com o time, acumulando mais de 100 jogos entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Série C e Série D do Brasileiro.





Com o contrato chegando ao fim, o defensor deve assinar em definitivo com o Londrina, que planeja oficializar a contratação nos próximos dias. O acerto ocorre em momento oportuno, já que a janela de transferências se encerra no dia 2 de setembro, terça-feira, e o prazo de inscrições da Série C termina no dia 5, sexta-feira, véspera do início do quadrangular do acesso.

Publicidade





A chegada de Vanderley atende a uma necessidade imediata do elenco. O jogador será a reposição para Rafael Castro, zagueiro contratado junto ao Remo com status de titular, mas que teve diagnosticada uma hérnia de disco e dificilmente conseguirá estrear pelo Tubarão nesta Série C.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







