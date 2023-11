Londrina ec conquista títulos no Paranaense de Futebol de Mesa

Neste último final de semana, nos dias 25 e 26 de novembro, no Clube Dom Pedro II, em Curitiba-PR, aconteceram as finais do Campeonato Paranaense de Futebol de Mesa por equipes e individual nas categorias adulto e máster. No adulto, o LEC Futmesa ficou com o vice-campeonato por equipes, já no máster, título inédito por equipes e também no individual.





Campeão em 2022, o LEC Futmesa reencontrou o mesmo adversário do ano anterior na finalíssima do Campeonato Paranaense por equipes. Desta vez, o duelo foi na casa do rival e em partidas equilibradas, o Dom Pedro II levou a melhor e venceu por 27 a 21.Mesmo com o vice-campeonato, foi um grande ano de 2023 para a equipe do LEC Futmesa nas competições que disputou.



