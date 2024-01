Londrina EC corre contra o tempo para contar com reforços contra o Operário

Enquanto dentro de campo o técnico Emerson Ávila usa os últimos momentos da pré-temporada para deixar o Londrina pronto para o jogo contra o Operário Ferroviário, nesta quinta-feira (18), do lado de fora o clube corre para registrar e habilitar os atletas.





Com o fim do transfer ban, comunicado pelo LEC na segunda (15), agora a expectativa é de quando os novos reforços devem aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e na lista de atletas habilitados da FPF (Federação Paranaense de Futebol).

A FOLHA verificou que, até as 19h15 desta terça-feira (16), o zaguero Frazan, o meio-campista Rafael Longuine, os atacantes Henrique e Jô, o volante Marthã e o técnico Emerson Ávila estavam com a situação regularizada no BID. Por outro lado, o Tubarão ainda não havia habilitado nenhum jogador no sistema da FPF.





O clube tem trabalhado para resolver a situação “o mais rápido possível”, mas esse é um processo que envolve a troca de documentos entre clubes e federações. A sinalização é de que tudo está caminhando para a regularização nesta quarta-feira (17), prazo máximo visando o jogo de quinta.

Segundo o regulamento do Campeonato Paranaense, os atletas precisam estar “devidamente registrados nos clubes perante a CBF” antes de serem habilitados para a competição. O mesmo acontece com a comissão técnica.





REFORÇOS





Às vésperas do início da competição, o Tubarão anunciou três novos jogadores e chega a 11 reforços para esta temporada. Trata-se do zagueiro Luís Felipe, do volante Riquelmy e do atacante Jô. São atletas que chegam com contrato até o fim da Série C. O trio já está integrado ao elenco alviceleste e vinha treinando nos últimos dias.





