Londrina EC decide vaga na final do Paranaense contra o Operário nesta terça

O Londrina entra em campo nesta terça-feira (18) contra o Operário em vantagem para chegar à final do Campeonato Paranaense. A equipe alviceleste venceu o jogo de ida, no sábado (15), por 1 a 0, com gol de Pablo, e pode até empatar no estádio do Café, às 20h, que ainda assim chega à decisão do Estadual após quatro anos. Na última vez, em 2021, o Tubarão foi campeão na final contra o Cascavel.





O resultado do jogo de sábado vai condicionar a volta nesta terça-feira, mas o técnico Claudinei Oliveira quer o time focado, já que segundo ele “nada está garantido” quanto à classificação.

"Foi uma grande vitória. Levamos uma vantagem mínima para o jogo de volta, que não nos dá margem de erro. Qualquer erro já custa a decisão por pênaltis. Mas estou feliz com o resultado, mais uma vitória, que nos consolida como a melhor campanha da competição, não resta dúvida disso. Temos que respeitar o adversário, pois ainda não há nada decidido. Acabou o primeiro tempo com 1 a 0 para nós no campo deles. Agora, vamos jogar em nossa casa, com a vantagem de 1 a 0. O Operário tem condições de reverter o placar, mas, se mantivermos o mesmo comportamento, com entrega e humildade, conseguiremos a classificação”, disse o treinador do LEC após o triunfo em Ponta Grossa.





Para a partida desta terça-feira, o Londrina tem apenas uma dúvida na escalação. O volante Alison teve um choque de joelho com joelho com Daniel Amorim, atacante do Operário, e foi substituído por conta das fortes dores. O jogador foi reavaliado após chegar na cidade e não treinou junto aos companheiros nesta segunda-feira (17). Entretanto, sequer houve a necessidade da realização de exames e o camisa 5 pode ir para o jogo no Café.





