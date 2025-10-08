Pesquisar

SÉRIE C

Londrina EC deve manter escalação contra o São Bernardo

Matheus Camargo - Redação Folha
08 out 2025 às 18:59

Foto: Matheus Camargo
O treino do Londrina nesta quarta-feira (8) foi marcado por atividades de movimentação e posse de bola, comandadas pelo técnico Roger Silva e sua comissão no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). No período aberto à imprensa, todos os jogadores participaram de um dos trabalhos e foram dividido em três equipes.


O grupo com coletes amarelos representou a formação considerada titular, composta por João Vitor, Wallace, Manzoli, Maurício, Alison, Lucas Marques, Vitinho e Iago Teles. Apenas o meia Cristiano e o centroavante Quirino treinaram em outro grupo, devido à limitação de oito atletas por equipe determinada pela comissão técnica.

Com isso, nenhum jogador titular apresenta problemas físicos, e Roger Silva deve repetir a escalação utilizada nas duas últimas partidas, que foram as vitórias por 1 a 0 fora de casa sobre Caxias e Floresta. A expectativa é manter o padrão de atuação que tem garantido bons resultados e pode confirmar o acesso à Série B.


O meia Cristiano reforçou essa confiança: “O que temos conversado é que não precisamos fazer nada de extraordinário para as coisas acontecerem. Precisamos seguir fazendo o que já estamos fazendo: jogar, jogar bem e ter tranquilidade. Estamos preparados e cientes de que não precisamos mudar nada. É continuar trabalhando. O Roger tem estratégias para vencer, vamos estudar, analisar e colocar em prática”, resumiu o camisa 10 do Tubarão.

"Vamos colocar em prática, ter ritmo de jogo e a qualidade, guerrear como temos feito em todas as partidas. Nosso time é aguerrido, valente, bravo, luta e não se entrega. É isso que vamos fazer", garantiu Cristiano.



Esporte futebol londrina esporte clube LEC jogo do lec Série C Campeonato Brasileiro Escalação
