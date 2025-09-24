Londrina EC deve ter apenas uma troca para enfrentar o Caxias

O Londrina deve ter apenas uma mudança na escalação para enfrentar o Caxias, neste domingo (28), às 19h, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela 4ª rodada do quadrangular do acesso da Série C.
Durante o período em que a imprensa pôde acompanhar o treino nesta quarta-feira (24), no VGD (Vitorino Gonçalves Dias), oito prováveis titulares trabalharam com coletes em uma atividade de pressão e posse de bola, sendo o lateral-esquerdo Matheus Leal a novidade no time. O jogador vai ocupar a vaga do suspenso Maurício, expulso no empate por 1 a 1 do último sábado.
Os outros titulares que estiveram no bloco de atletas foram João Vitor, Wallace, Manzoli, Alison, Lucas Marques, Vitinho e Iago Teles. Cristiano e Quirino, que devem completar a formação, participaram de outro grupo, já que a atividade foi dividida em três blocos de oito jogadores.
De volta aos treinos
As novidades no treinamento ficaram por conta do zagueiro Rafael Castro e do volante Zé Breno.
O defensor viveu uma situação particular no clube. Contratado do Remo com status de titular após boa temporada em 2024, nunca chegou a atuar pelo Londrina por conta de uma hérnia de disco detectada logo após sua chegada. Nos últimos dias, porém, voltou a treinar sem restrições e participou normalmente da atividade com bola nesta quarta. Sua utilização agora depende da decisão do técnico Roger Silva. Apesar disso, a concorrência na defesa aumentou com a chegada de Vanderley, ex-Aparecidense, que ainda não estreou, e com a consolidação de Wellington Manzoli como titular absoluto.
“Cheguei acima do peso, abaixo dos demais fisicamente, não podia jogar daquela forma. Houve uma preparação, um consenso com o Guilherme (Strass, preparador físico) e o professor Roger. Ganhei confiança, força física e me preparei mentalmente para ter essa oportunidade dentro de campo. Quando ela veio, soube aproveitar da melhor forma possível”, afirmou Manzoli, hoje peça fundamental da defesa.
Outro que voltou a treinar normalmente foi o volante Zé Breno, que ficou fora do duelo anterior contra o Caxias por conta de dores musculares. Recuperado, ele deve estar à disposição, mas deve começar no banco, já que Lucas Marques retomou a titularidade na última rodada.
