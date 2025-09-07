Londrina EC e São Bernardo empatam na estreia do quadrangular

O Londrina cedeu o empate ao São Bernardo, mas trouxe um ponto na estreia do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Após grande primeiro tempo, em que abriu o placar com gols de Iago Teles e Augusto, contra, o Tubarão cedeu a igualdade em um segundo tempo ruim. Os gols do Bernô foram de Eliel, contra, e Victor Andrade.





O 10 resolve

O placar da partida foi inaugurado logo aos cinco minutos. Cristiano aproveitou vacilo da defesa do Tigre, roubou a bola de Hélder pela direita e cruzou na medida para Iago Teles. O artilheiro do Londrina completou de perna direita, em linda finalização, para o fundo da rede: 1 a 0.

O São Bernardo quase empatou aos oito, em cabeçada de Pedro Felipe que passou perto. Aos 17, Hélder chegou a balançar as redes de cabeça após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, mas o assistente flagrou impedimento. A equipe da casa ainda levou perigo em finalização de Dudu Miraíma, aos 23 minutos, mas parou em defesa segura de Luiz Daniel.





O Londrina respondeu e esteve perto do segundo gol aos 37, em chute cruzado de Cristiano que raspou a trave após linda troca de passes com Eliel e João Vitor.

O São Bernardo reclamou de um possível pênalti aos 40, por toque de mão dentro da área. Após checagem no VAR comandado por Bráulio da Silva Machado e demora de cinco minutos na análise, o árbitro Bruno Mota Correia mandou o jogo seguir.





Mas a etapa inicial ainda guardava mais um brilho de Cristiano. O camisa 10 voltou a aparecer nos acréscimos, em jogada decisiva. Ele arrancou pela esquerda, cortou a marcação e finalizou rasteiro. Na tentativa de cortar, Augusto desviou contra o próprio patrimônio e ampliou para o Tubarão: 2 a 0.

Segundo tempo ruim

Depois de abrir vantagem no placar, o Tubarão sofreu a pressão do Tigre no segundo tempo e acabou cedendo a igualdade.

O São Bernardo iniciou a etapa final buscando o ataque. Aos 4 minutos, Hugo Sanches finalizou da entrada da área, mas o goleiro Luiz Daniel defendeu sem dificuldades. Seis minutos depois, Pará cobrou falta com categoria, obrigando o arqueiro alviceleste a fazer grande defesa, com a bola ainda carimbando a trave antes de sair.





A pressão resultou em gol aos 12 minutos. Dudu Miraíma cobrou escanteio fechado e o atacante Eliel, do Londrina, desviou contra a própria meta, diminuindo para os donos da casa: 2 a 1. O empate veio pouco depois: aos 21 minutos, Pará cruzou rasteiro da esquerda e Victor Andrade apareceu para completar e deixar tudo igual no placar: 2 a 2.

O Londrina ainda reclamou de um possível pênalti em Quirino, aos 17 minutos, quando o centroavante recebeu em profundidade, driblou o goleiro e caiu na área, mas o árbitro mandou seguir. O Bernô, na reta final da partida, teve a mesma reclamação, com Cedric derrubando Victor Andrade, mas o jogo também seguiu.





O Londrina volta a campo domingo (14) para enfrentar o Floresta-CE, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 16h30, pela segunda rodada do quadrangular do acesso da Série C. O São Bernardo joga um dia antes, sábado (13), no Centenário, contra o Caxias, às 19h30.





FICHA TÉCNICA





São Bernardo

Júnior Oliveira; Hugo Sanches (Rodrigo Ferreira), Hélder, Augusto e Pará; Romisson, Dudu Miraíma (Bruno Silva) e João Paulo; Felipe Azevedo (Echaporã), Rodolfo (Felipe Garcia) e Pedro Felipe (Victor Andrade). Técnico: Ricardo Catalá





Londrina

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Zé Breno (João Tavares) e Cristiano (Villian); Eliel (Henrique), Quirino (Cedric) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Estádio: 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP)

Gols: Iago Teles (LEC, 5' 1ºT), Augusto (contra) (LEC, 47' 1ºT), Eliel (contra) (SBE, 12' 2ºT), Victor Andrade (SBE, 21' 2ºT)





