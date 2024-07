Londrina EC embala com Claudinei Oliveira e supera os 60% de aproveitamento na Série C

A chegada de Claudinei Oliveira transformou o Londrina na Série C. A equipe cresceu de produção ao longo das rodadas, perdeu apenas uma partida e tem encaminhada a sua classificação para a segunda fase do Brasileiro.







Claudinei assumiu o LEC na quinta rodada e estreou com vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo. De lá para cá, foram oito partidas, com quatro vitórias, três empates e a derrota para o Ferroviário, em Fortaleza, na nona rodada, no dia 1º de junho. Aproveitamento de 62,5%.



Nas quatro primeiras partidas da Série C, sob o comando de Emerson Ávila, o desempenho do Tubarão era de 41%, com uma vitória, dois empates e uma derrota. O time ocupava o 10º lugar na classificação. O crescimento do futebol alviceleste ficou ainda mais evidente nas últimas rodadas.





No recorte dos últimos cinco jogos, o Londrina tem a melhor campanha, ao lado do CSA, entre todos os participantes do Brasileiro. Dos 15 pontos disputados, ganhou 11. Foram três vitórias e dois empates, além de 10 gols marcados e cinco sofridos. O aproveitamento alviceleste subiu para 73%.





Com 20 pontos, o LEC ocupa a sexta colocação e projeta ser necessários mais 10 nos últimos sete jogos para carimbar a vaga para a próxima fase. O aproveitamento geral do Londrina neste momento é de 55%. Os oito primeiros colocados avançam na competição e seguem na luta pelo acesso para a Série B.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: