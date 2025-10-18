Londrina EC empata com a Ponte e vai decidir título em Campinas no próximo sábado

O Londrina ficou no empate em 0 a 0 com a Ponte Preta neste sábado (18), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), na ida da final do Campeonato Brasileiro da Série C. A decisão agora fica para o próximo sábado (25), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.





O jogo foi de poucas oportunidades e marcado pelas defesas sólidas. Os zagueiros, tanto de Londrina, quanto de Ponte Preta, foram os destaques durante os 90 minutos.





O empate foi o nono do Tubarão como mandante na Série C. A equipe agora volta a decidir o título fora de casa, como fez em 2015, quando perdeu para o Vila Nova.

Poucas chances





O primeiro tempo da final entre Londrina e Ponte Preta foi equilibrado e marcado por muita disputa na intermediária, com poucas oportunidades claras de gol. A partida começou em ritmo intenso, com as duas equipes tentando se impor desde os minutos iniciais.

A Ponte Preta iniciou mais ligada e quase abriu o placar logo no primeiro minuto, quando Artur recebeu pela esquerda e finalizou rasteiro, à esquerda do gol. A resposta do Londrina veio rapidamente: Iago Teles foi o jogador mais acionado no ataque e levou perigo em duas finalizações de fora da área, aos três e aos sete minutos, após boas jogadas pela esquerda.





O Tubarão passou a ter maior controle da posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a marcação adversária. Aos 21 minutos, o mesmo Iago Teles recuperou uma bola após erro de passe de Luiz Felipe e iniciou contra-ataque promissor, porém foi desarmado por Diego Tavares, que recuou para ajudar na defesa e evitar o gol.

Aos 28, foi a vez de Vitinho arriscar de longe pelo lado direito. O goleiro Diogo Silva defendeu em dois tempos. Já a Ponte voltou a assustar aos 34, quando Rodrigo Souza fez ótimo desarme no meio e lançou Toró em velocidade. O zagueiro Yago Lincoln apareceu bem para interceptar o lance e impedir a finalização.



