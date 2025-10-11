Londrina EC empata com São Bernardo e garante acesso à Série B

Foi empurrado pela apaixonada torcida alviceleste que o Londrina garantiu seu retorno à Série B após dois anos. E o acesso veio em mais um empate no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), marca constante nesta temporada desde que o Tubarão voltou a mandar jogos no tradicional estádio. Foram quase oito mil torcedores que lotaram o VGD, cantaram durante todo o jogo e festejaram o triunfo do Tubarão, que agora enfrenta a Ponte Preta na final.





O Bernô abriu o placar aos 16 minutos, com João Paulo, que acertou um bonito chute após a bola espirrar na área. Os visitantes ainda ficaram com um jogador a menos depois de Foguinho receber o segundo cartão amarelo. Mesmo com a superioridade numérica, o Tubarão não conseguiu levar perigo nem empatar o jogo no primeiro tempo. Mas a resposta foi rápida na etapa complementar: logo no primeiro minuto, Manzoli acertou um cabeceio de manual e deixou tudo igual.

Voltarão a disputar a Série C em 2026 Caxias e Floresta-CE, que apenas empataram neste sábado. No outro grupo, o Náutico venceu o Brusque e também garantiu o acesso, ao lado da Ponte Preta.





Gol e cartão vermelho





O Londrina começou o jogo com uma marcação alta, pressionando a saída de bola do Bernô. A estratégia de Roger Silva foi subir as linhas e evitar que os visitantes tomassem a iniciativa no início do jogo.

A primeira chance do Londrina veio logo aos dois minutos, com Quirino. Ele recebeu boa bola na entrada da área e bateu forte com a perna esquerda, tirando tinta da trave. Lucas Marques arriscou de longe aos cinco minutos, mas mandou para fora.





Iago Teles teve uma boa oportunidade aos 14. Ele invadiu a área e driblou o zagueiro Hélder, mas bateu mal.

A resposta veio na sequência, com o São Bernardo marcando aos 16. Após cobrança de falta pelo lado direito, a bola espirrou para o meio da área e sobrou para João Paulo, sem marcação, que soltou uma bomba para o gol. A bola ainda desviou no meio do caminho e tirou Luiz Daniel da jogada.





Logo após abrir o placar, o Bernô teve uma baixa: Foguinho, que já estava amarelado, acertou um pontapé em Iago Teles e recebeu o segundo cartão amarelo. O jogo ficou quase cinco minutos parado até o jogador do São Bernardo deixar o campo.

Com um a mais em campo, o Tubarão passou a ter mais posse de bola e a manter seus jogadores no campo de ataque. Iago Teles fez outra grande jogada aos 25, deixando dois marcadores para trás, e sofreu falta na entrada da área. Cristiano cobrou com perigo, mas Júnior Oliveira defendeu.





Aos 31, o goleiro dos visitantes demorou para fazer a reposição de bola e deu um escanteio de graça para o Londrina. Na cobrança, Quirino cabeceou com perigo, mas a defesa tirou.

O Londrina manteve a pressão nos minutos finais da primeira etapa. Aos 44, Vitinho acionou Cristiano na linha de fundo, que cruzou na medida para Iago Teles, mas o atacante cabeceou para fora.

Depois de jogada de João Vitor, Quirino recebeu na pequena área e tentou de letra, mas não acertou o gol.

Resposta rápida





O Londrina voltou pressionando no segundo tempo e conseguiu empatar logo no primeiro minuto. Cristiano cobrou escanteio com categoria, e Manzoli cabeceou sem chance de defesa. O gol foi muito comemorado pelo elenco e pela torcida alviceleste.





Quirino quase virou para o LEC aos oito minutos, em uma disputa com o goleiro do São Bernardo. A bola bateu no centroavante alviceleste e saiu pela linha de fundo.





O Tubarão passou a ficar mais tempo com a bola, trocando passes no campo de ataque. Uma trombada entre Felipe Garcia e Manzoli preocupou quem estava no VGD. Foi necessário acionar a ambulância para retirar o zagueiro do Londrina, que precisou ser substituído. Como o choque foi na cabeça, o árbitro aplicou o protocolo de concussão, o que deu às equipes direito a uma substituição extra.





Com o empate, que garantia o acesso de Londrina e São Bernardo, o jogo esfriou. Aos 30, Iago Teles fez boa jogada e passou para Lucas Marques, que sofreu falta. Na cobrança, o atacante do Londrina bateu muito bem, mas o goleiro do Bernô fez ótima defesa.





E foi só: Londrina e São Bernardo ficaram no 1 a 1 — resultado suficiente para o Tubarão voltar à Série B depois de dois anos, para a festa da torcida alviceleste. Também subiram para a Série B, além do Londrina e Ponte, São Bernardo e Náutico.





Torcida em peso





Além dos quase oito mil torcedores que lotaram o VGD, cerca de 500 londrinenses assistiram a partida pelos dois telões instalados pela Prefeitura de Londrina na Praça da Bandeira, na área central da cidade.





Foto: Rosi Guilhen/N.Com





FICHA TÉCNICA

EM LONDRINA





LONDRINA 1

Luiz Daniel; João Vitor, Manzoli (Yago Lincoln), Wallace e Maurício (Matheus Leal); Alison (Zé Breno), Lucas Marques e Cristiano (Canela); Vitinho (Henrique), Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva,





SÃO BERNARDO 1

Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira (Matheus Salustiano), Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Emerson Santos) e João Paulo (Pedro Felipe); Echaporã (Romilson), Felipe Garcia e Felipe Azevedo (Bruno Silva). Técnico: Ricardo Catalá





Gols: João Paulo, aos 16 minutos do 1° tempo (São Bernardo), e Manzoli, ao 1 minuto do 2° tempo (Londrina)





Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Cartão vermelho: Foguinho (São Bernardo)

Público: 7.463 pagantes (7.885 total)

Renda: R$ 210.870,00