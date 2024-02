Londrina E.C empata fora de casa contra o Cascavel e segue sem vencer no estadual

O Londrina Esporte Clube tinha tudo para conquistar a primeira vitória no Campeonato Paranaense, mas perdeu a oportunidade de voltar para Casa com três pontos em partida válida pela sexta rodada neste sábado (3) à tarde no Estadio Olímpico Arnaldo Busato. Diante de 7.726 espectadores, o F.C Cascavcl buscou o empate, por 1 a 1.





A primeira etapa foi dominada pelo Tubarão, que fez 1 a 0 com Peu aos 28 minutos. Na segunda, com várias alterações na formação original, a Serpente começou a agredir mais e igualou o placar aos 47, com um gol de Vitinho.







Com 4 pontos somados até agora, o time alviceleste é o vice-lanterna do campeonato, com quatro empates e duas derrotas. Já o time cascavelense tem 9 pontos e está na sexta posição da tabela. O próximo desafio do LEC é fora de casa contra o PSTC na próxima quarta-feira (7).





Leia mais na reportagem da FOLHA DE LONDRINA