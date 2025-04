Londrina EC encaminha contratação de atacante do América-MG

O Londrina negocia a contratação do atacante Thauan Willians, 20, que pertence ao América-MG, e chegaria por empréstimo até o fim do Campeonato Paranaense de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal "O Tempo" e confirmada pela FOLHA. A negociação está em andamento e o atleta deve ser mais um reforço para o Londrina visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador chega à cidade nesta quinta (3) e terá opção de compra por parte do LEC. O atleta também terá cláusula de liberação para a Europa em caso de proposta.





Thauan Willians começou a carreira no Jabaquara, passou pelo Nacional-SP, mas foi no Palmeiras que se firmou na base. O atleta esteve que conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20 e a Copa do Brasil da mesma categoria em 2022, além da Copa São Paulo de 2023 pelo Verdão.

Em fevereiro de 2024, o jogador de 1,82m deixou o Palmeiras e foi para o América-MG, inicialmente para a equipe sub-20, onde chegou a atuar como lateral-esquerdo, mas foi como atacante que se destacou e foi para o time principal.





Pela equipe de cima do Coelho, Thauan disputou seis jogos, todos pelo Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, sempre saindo do banco de reservas. A estreia foi contra o Amazonas, depois esteve em campo contra Ituano, Brusque, Botafogo-SP, Chapecoense e CRB, em setembro, seu último jogo. O atleta chegou a ser relacionado para mais três partidas, mas não entrou mais em campo.

Thauan não jogou em 2025 pelo time principal do América-MG, mas compôs o elenco e foi relacionado para seis partidas, sendo a última delas em fevereiro. A informação é que as chegadas de Willian Bigode e Miguelito, ambos do Santos, para reforçar o elenco do Coelho, facilitaram a liberação do jogador para o Londrina.





INTERESSE EM LATERAL





A FOLHA apurou que recentemente o Londrina sondou a situação do lateral-direito Hugo Moura, do Jacuipense, eleito o melhor jogador de sua posição no Campeonato Baiano deste ano. Entretanto, o próprio clube de Jacuípe-BA informou que o jogador não deve fechar com a equipe alviceleste, já que renovou o contrato e vai atuar pelo Treze-PB, por empréstimo, no Campeonato Brasileiro da Série D. Para a posição, o LEC tem João Vitor, titular durante o Campeonato Paranaense, e tem o reforço de Cedric, que deve ser oficializado nos próximos dias.





