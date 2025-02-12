Londrina EC encaminha contratação de centroavante que disputou a Copinha

O Londrina está próximo de fechar a contratação de um centroavante para a reta final do Campeonato Paranaense.





O atacante Kaique, de 20 anos, que disputou as últimas temporadas pelo Ceará, mas pertence ao Flamengo-SP, deve ser anunciado como atleta do Tubarão ainda nesta semana para ser opção a Pablo, único jogador que cumpre a função no elenco.

A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Reinaldo Furlan, da Paiquerê 91,7.





A tendência é que Kaique seja registrado pelo Londrina no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nas próximas horas, já que o LEC tem somente até a próxima sexta-feira (14) para inscrever o atleta no Campeonato Paranaense.





O centroavante chegaria ao Londrina para suprir uma carência do elenco, que não possui um camisa 9 com suas características. Isso porque o jogador tem 1,95m e tem o jogo aéreo como principal fator de destaque, algo que Pablo, titular do time, não possui.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:



