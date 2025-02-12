Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
É do Flamengo - SP

Londrina EC encaminha contratação de centroavante que disputou a Copinha

Matheus Camargo - Especial para a Folha
12 fev 2025 às 09:30

Compartilhar notícia

Rafael Martins/LEC
Publicidade
Publicidade

O Londrina está próximo de fechar a contratação de um centroavante para a reta final do Campeonato Paranaense. 


O atacante Kaique, de 20 anos, que disputou as últimas temporadas pelo Ceará, mas pertence ao Flamengo-SP, deve ser anunciado como atleta do Tubarão ainda nesta semana para ser opção a Pablo, único jogador que cumpre a função no elenco. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Reinaldo Furlan, da Paiquerê 91,7. 


A tendência é que Kaique seja registrado pelo Londrina no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nas próximas horas, já que o LEC tem somente até a próxima sexta-feira (14) para inscrever o atleta no Campeonato Paranaense. 


O centroavante chegaria ao Londrina para suprir uma carência do elenco, que não possui um camisa 9 com suas características. Isso porque o jogador tem 1,95m e tem o jogo aéreo como principal fator de destaque, algo que Pablo, titular do time, não possui.


Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA:


Imagem
LEC encaminha contratação de centroavante que disputou a Copinha
Jogador fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A com o Ceará em 2024
Esporte Londrina Londrina EC londrina esporte clube LEC jogo do lec Contratação jogador Copinha futebol
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas